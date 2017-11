The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.11.2017



ISIN Name



CA1431311002 CARMAX MINING CORP.

CA82808Q1046 SILVER PREDATOR CORP.

ES0119256115 CODERE SA EO 4,30

GB00BYVFRB16 TETHYAN RESOURCES LS-001

US4026292080 GULFMARK OFF.A NEW DL-,01

US5635711089 MANITOWOC CO. DL-,01

US9252971034 VERSAR INC. DL-,01