Die Kritik an der millionenschweren Gehaltsgarantie für Thomas Winkelmann, den Ex-Chef der insolventen Air Berlin, hielt lange an. Nun rechtfertigt sich der Ex-Chef - und erklärt, dass ihm die Worte um seine Person wehtäten.

Ex-Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann hat sein in der Insolvenz abgesichertes Millionengehalt verteidigt. Wegen des häufigen Wechsels an der Konzernspitze in der Vergangenheit habe man ihm einen Vierjahresvertrag angeboten, um ihm Zeit zu geben, die Luftfahrtstandorte des Konzerns in Düsseldorf und ...

