Die Regierung in Niedersachsen steht seit Donnerstag. CDU und SPD haben sich auf eine Koalition verständigt, die SPD hat dem Vertrag für das Bündnis zugestimmt. Am Montag soll nun die letzte Hürde genommen werden.

Die SPD in Niedersachsen hat der Koalitionsvereinbarung mit der CDU auf einem Parteitag mit großer Mehrheit zugestimmt. "Ich empfinde dieses Ergebnis als Vertrauensvorschuss", sagte der SPD-Landeschef und Ministerpräsident Stephan Weil am Samstag in Hannover. Weil hatte zuvor die Delegierten über die wichtigsten Ziele in dem 138-seitigen Vertrag informiert und für das Bündnis mit der Union geworben. ...

