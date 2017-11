Liebe Leser,

die Lufthansa hat nun ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. An diesem Donnerstag konnte das erst Anfang November markierte Allzeithoch weiter nach oben geschoben werden. Die neue Bestmarke lautet nun 28,38 Euro. Damit einher geht natürlich ein kräftiges Kaufsignal, da der Aufwärtstrend bestätigt werden konnte. Die Aktie hat allein in der abgelaufenen Woche wieder ein Plus von 6,6 % erwirtschaftet. Das Minus der letzten beiden Wochen konnte damit wieder wettgemacht und in ein ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...