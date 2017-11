Zürich (ots) - Der Schweizerische Baumeisterverband und die

Gewerkschaften Unia und Syna haben bei den Verhandlungen über den

Lohn 2018 für das Baustellenpersonal keine gemeinsame Lösung

gefunden. Trotz unsicheren Marktaussichten und ständig abnehmenden

Margen legte der Baumeisterverband den Gewerkschaften ein faires

Angebot vor: Eine individuelle Erhöhung der Effektivlöhne um 0,5

Prozent sowie eine Erhöhung sämtlicher Mindestlöhne um 0,3 Prozent.



Die Baumeister bedauern, dass es zu keiner Einigung gekommen ist.

Insbesondere auch darum, weil sich die Baumeister bereits im Dezember

2015 entschlossen, zum Wohle der Sozialpartnerschaft einen dreimal

grösseren Anteil der Beitragserhöhungen für die Finanzierung des

flexiblen Altersrücktritts zu übernehmen als die Arbeitnehmer. Damals

einigten sich die Sozialpartner darauf, dass bei der Lohnrunde 2018

wie schon bei den Lohnrunden 2016 und 2017 diese Beitragserhöhungen

mit je 0,5 Prozent in die Verhandlungen mit einbezogen werden können.



Für den Baumeisterverband ist unerklärlich, wie die Gewerkschaften

die wirtschaftliche Realität im Bauhauptgewerbe ausblenden und auf

ihren übertriebenen Forderungen beharren. Aufgrund des bereits sehr

hohen Lohnniveaus, der in den letzten Jahren gestiegenen

Lohnnebenkosten, des intensiven Preiswettbewerbs sowie der unsicheren

Marktaussichten bestand kein Spielraum für Lohnerhöhungen, die über

das vorgelegte Angebot der Baumeister hinausgehen. Vielmehr sind die

Baumeister bestrebt, durch wettbewerbsfähige Kostenstrukturen

möglichst viele Arbeitsplätze erhalten zu können.



Der Landesmantelvertrag für das Bauhauptgewerbe (LMV) ist der

arbeitnehmerfreundlichste Gesamtarbeitsvertrag für Handwerker in der

Schweiz. Er gilt in der aktuellen Fassung noch bis Ende 2018, sieht

jedoch während seiner Laufzeit für jeden Herbst Lohnverhandlungen

zwischen den Sozialpartnern vor. Der LMV umfasst Leistungen wie 5500

Franken Mindestlohn für ausgebildete Maurer und Strassenbauer EFZ und

4500 Franken Mindestlohn für Arbeiter ohne Berufsausbildung. Dies bei

13 Monatslöhnen, bei einer 40.5-Stundenwoche sowie bei fünf Wochen

Ferien (sechs Wochen für unter 20- und über 50-jährige).



Weitere Informationen zum LMV:



www.baumeister.ch/lmv



Originaltext: SBV Schweiz. Baumeisterverband

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100051907

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100051907.rss2



Kontakt:

Gian-Luca Lardi, Zentralpräsident SBV

Tel.: +41/79/226'19'64

E-Mail: gllardi@baumeister.ch



Benedikt Koch, Direktor SBV

Tel.: +41/79/622'09'40

E-Mail: bkoch@baumeister.ch