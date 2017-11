Liebe Leser,

die Millennial Lithium Aktie konnte in der vergangenen Woche erstmals über dem technischen Widerstand bei 1,90 Euro je Aktie schließen. Der Schub, der sich infolge des Ausbruchs sowie einer positiven News in der Vorwoche ereignete, konnte allerdings in dieser Woche nicht fortgesetzt werden. Die Aktie korrigierte den Ausbruch um 24 %, testete damit das Ausbruchniveau nicht ganz an und stabilisierte sich gegen Ende der Woche wieder leicht über 2 Euro je Aktie. Der Schlusskurs ... (David Iusow-Klassen)

