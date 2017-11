Doha, Katar (ots/PRNewswire) -



Mehr als 700 internationale Gesundheitsexperten, wichtige

Meinungsführer, Primärversorgungsspezialisten, Chirurgen, praktische

Ärzte und andere Mediziner nahmen gestern Abend an der feierlichen

Eröffnung der 3. International Primary Care Conference

(Internationale Konferenz zur Primärversorgung) in Doha teil. Primary

Healthcare Corporation war Gastgeber der Konferenz unter der

Schirmherrschaft von Ihrer Exzellenz Dr. Hanan Al Kuwari, der

Gesundheitsministerin von Katar, in Partnerschaft mit der Hamad

Medical Corporation und den offiziellen Sponsoren Oreedoo und QNB.



Bei der Konferenz unter der Leitung von Dr. Mariam Abdul Malik,

Managing Director von PHCC, sprachen weltbekannte

Gesundheitsexperten, unter anderen der Hauptredner Dr. Ahmed Al

Shaatti, Lord Ara Drazi, Professorin Maureen Topps und viele andere

namhafte Redner aus dem Bereich der Primärversorgung.



Auf lokaler Ebene waren unter den Teilnehmern Mediziner vom PHCC,

dem Ministerium für Volksgesundheit, der Universität von Katar, dem

Weill Cornell Qatar College, dem Sidra Research Center und dem

Calgary College of Nursing. Internationale Experten, die an der

Konferenz teilnahmen, waren aus dem Vereinigten Königreich, den USA,

Kanada, Irland, dem Libanon und benachbarten GCC-Ländern

einschließlich Kuwait und Oman angereist.



In ihrer Eröffnungsrede sagte Dr. Abdul Malik: "Infolge der klugen

Führung Seiner Hoheit Scheich Tamim Bin Hamad Al-Thani, der

Investitionen in Gesundheit und Wohlbefinden der Nation zu einer der

Hauptprioritäten der Qatar National Vision 2030 gemacht hat, haben

wir die Ehre, diese Triebkraft durch unser Engagement für die

Weiterentwicklung der Grundversorgung zu reflektieren.



Die diesjährige Konferenz wird eine Feier dessen signalisieren,

was bereits erreicht wurde, und einen Schwerpunkt auf die Förderung

eines gesunden Lebensstils, Prävention, Früherkennung und

langfristiger Unterstützung für Patienten und ihre Familien setzen.

Die nächsten drei Tage werden Grundlagen für zukünftige Entwicklungen

in der primären Gesundheitsversorgung weltweit legen. Die Konferenz

wird eine Plattform für den Wissensaustausch darstellen, ein Forum

für Diskussionen über Best Practices bieten und Katars Vermächtnis

zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen durch

die Bereitstellung einer herausragenden Gesundheitsversorgung

stärken."



58 Seminare und wissenschaftliche Vorträge sollen im Laufe der

3-Tages-Konferenz gehalten werden. Sie werden sich mit den

Herausforderungen und Entwicklungen der Grundversorgung beschäftigen

und eine Plattform bieten, um Veränderungen anzustoßen und bewährte

Methoden zu verbessern.



Am ersten Tag hielt der Hauptredner Dr. Ahmad Al Shatti, Berater

und medizinischer Leiter im Bereich Arbeits- und Umweltmedizin, OHD,

MoH aus Kuwait einen Vortrag darüber, wie man den Grundstein für

gesündere Gemeinden und eine bessere Zukunft legen könne.



Dr. Ahmad Al Shatti kommentierte: "Die Zentren primärer

Gesundheitsversorgung sind die Eckpfeiler des Gesundheitswesens,

unverzichtbar für die Gesundheit und das Wohlbefinden und eine

Notwendigkeit für eine nachhaltige Entwicklung des Einzelnen, der

Kommunen und der Länder.



Dieser Vortrag wird viele verwandte Konzepte und Initiativen

aufgreifen, darunter die Sustainable Development Goals (SDG's), die

Gesundheitsprioritäten, Strategien und Pläne von Eastern

Mediterranean Regional (EMR), eine aktuelle Lageanalyse der nicht

ansteckenden Krankheiten (NCD's) als ein Beispiel aus der Praxis und

eine Initiative für gesunde Städte, Gesundheit und Klimawandel,

Kultur und Verhalten.



Im Anschluss daran wird Professor Michael Kidd, Professor und

Vorsitzender des Department of Family & Community Medicine University

of Toronto Canada einen Vortrag zu dem Thema "Wie Grundversorgung die

Gesundheit aus Ihrer Perspektive unterstützen kann" halten.



Bei den Sitzungen am ersten Tag werden auch Gespräche zu kleineren

chirurgische Eingriffen, ein Workshop zu Knie- und

Schulter-Untersuchungen und ein Workshop zum Thema "Identifizierung

und Unterstützung autistischer Kinder in der Gesellschaft"

stattfinden.



Ein Teilnehmer der Konferenz und Hauptredner ist Lord Ara Darzi,

Leiter des Institute of Global Health Innovation am Imperial College

in London, The Paul Hamlyn Chair of Surgery am Imperial College und

dem Institute of Cancer Research. Er kommentierte: "Die Primary

Health Care Corporation (PHCC) hat unter der inspirierenden Leitung

von Dr. Mariam Abdulmalik auf großartige Weise den Weg bereitet, um

solide Grundlagen für das Gesundheitswesen zu schaffen und wurde

dafür mit der diamantenen Auszeichnung international anerkannt. Sie

ist bestrebt, Betreuung von höchster Qualität zu bieten, die

Patientensicherheit zu gewährleisten und konzentriert sich auf die

Erfahrungen von Patienten. Durch die Einführung des Modells der

Familienmedizin, die Durchführung von Krebsvorsorgeuntersuchungen,

die Eröffnung des neuen Gesundheitszentrums und die Einführung von

Wellness-Kliniken sorgt die PHCC dafür, dass die Bevölkerung von

Katar sich für einen positiven Lebensstil entscheidet, um ein

Gleichgewicht bei der körperlichen, geistigen und emotionalen

Gesundheit zu finden, und sie unterstützt Menschen dabei, ein

längeres, gesünderes und produktiveres Leben zu führen."



