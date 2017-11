Liebe Leser,

die Aktie der Deutschen Bank konnte in den vergangenen Tagen sehr positive Signale setzen. Der Wert ist nach dieser Woche in der Lage, wieder auf mehr als 17 Euro und davon ausgehend auch Richtung 20 Euro zu steigen, meinen Chartanalysten. Im Detail: Die Aktie ist mit wenig Tempo in die neue Woche gestartet. Zu Beginn des zweiten Handelstages ging es sogar leicht zurück, sodass der darauffolgende deutlichere Ausbruch von 15,20 Euro auf nunmehr 16,23 Euro schon überraschender ... (Frank Holbaum)

