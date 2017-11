Cancom: Übernahme? Unter Investoren gibt es ein heißes Übernahmegerücht im TecDAX. Cancom-Chef Klaus Weinmann plant angeblich den Verkauf an ein Private-Equity-Unternehmen oder an eine ausländische IT-Firma, welches das eigene Geschäft in Deutschland aufbauen will. Weinmann weiß sehr genau, dass die IT-Hausse nicht ewig andauern wird. Daher könnte der Verkauf ...

