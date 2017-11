der DAX schloss zum Ende der 46. Kalenderwoche bei 12994 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 13127 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der letzten Woche vom 13. bis 17. November um 133 Zähler oder 1,0 Prozent tiefer. Dabei bewegte sich der Index nach den Verlusten der Vorwoche in den letzten Tagen zwischen 12850 und 13100 Punkten zur Seite. Vor dem Wochenende bearbeitete er die runde Zahl von 13000 Punkten, schloss aber um wenige Punkte darunter.

Der Erholungsversuch, den auch der DAX am Donnerstag unternommen hatte, endete somit vor dem Wochenende. Nachdem die Anleger am Vortag die Chance auf eine rasche Trendwende durch ihren Wiedereinstieg zu nutzen versuchten, kam am Freitag die Unsicherheit wieder stärker auf und verhinderte dies. Ob diese Tendenz bis zum Jahresende anhält oder ob es sich um eine zwischenzeitliche Korrektur vor einer möglichen Jahresendrally handelt, muss sich erst noch weisen.

Ob die Luft nach dem Allzeithoch bei 13526 Punkten tatsächlich erst einmal raus ist, wie manche Händler meinten, kann sich in der neuen Woche zeigen. Unter anderem legen die Federal Reserve am Mittwoch und die EZB am Donnerstag das Protokoll ihrer Sitzungen vor, woraus sich die Anleger weitere Erkenntnisse zur Geldpolitik erwarten. Jedoch könnte die Dynamik ebenso nachlassen, da am Donnerstag an Thanksgiving in den USA nicht und am Freitag nur verkürzt gehandelt wird.

In der aktuellen Korrektur konnte der DAX bis 13100 Punkte hochziehen. Dabei komme es auf die Sondierungen für eine mögliche Jamaika-Koalition an. Komme es zu einer Einigung am Wochenende, könnte der Index am Montag mit einem Kurslücke nach oben eröffnen. Drohen jedoch Neuwahlen, könnte der DAX sogar mit einem deutlichen Abschlag in die neue Woche starten, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen DAX-Analyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag.

