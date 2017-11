Liebe Leser,

die Infineon-Aktie gehörte in dieser Woche zu den Werten, die gegenüber dem Gesamtmarkt mit relativer Stärke performt haben. Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie in der Vorwoche den technischen Ausbruch aus dem aufwärts gerichteten Trendkanal korrigiert. In dieser Woche setze sich die Korrektur zwar zunächst weiter fort, doch gegen Ende der Woche kamen neue Käufer in den Markt und hievten den Kurs wieder über den Trend hinaus, sodass der Schlusskurs auf Wochenkerzenbasis ... (David Iusow-Klassen)

