Wo würden Sie einen Hotspot der Bitcoin-Szene vermuten? Vielleicht im Silicon-Valley, New York, anderen liberalen Großstädten wie Berlin, wo wir für NTV auf der Suche nach dem Bitcoin waren. Oder eben in Asien, wo es in der Zukunft spannend wird, wie autoritäre Regierungen auf die Herausforderung einer neuen Währung reagieren… Weiterlesen auf Bitcoin-Krypto.de

Den vollständigen Artikel lesen ...