Liebe Leser,

Daimler konnte in der vergangenen Woche einen kurzen Angriff auf die Marke von 70 Euro nicht fortsetzen. Dennoch sind Chartanalysten der Meinung, die Aktie habe ein Potenzial von 20 %. Damit sind die Aussichten unverändert positiv. Im Einzelnen: Das übergeordnete langfristige charttechnische Bild ist positiv. Die Aktie ist seit Ende August in einem deutlichen Aufwärtslauf und korrigierte lediglich in den vergangenen Tagen etwas. Wirtschaftlich gab es keine bedeutenden oder ... (Frank Holbaum)

