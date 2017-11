Liebe Leser,

E.ON hat in der abgelaufenen Woche keine besonderen Kursverluste hinnehmen müssen, allerdings mehrere charttechnisch bedenkliche Zeichen gesetzt. Jetzt wird es spannend, meinen Chartanalysten. Zwischen gut 50 % Potenzial und einem Seitwärtstrend sind verschiedene Entwicklungen möglich, so die Charttechniker. Im Einzelnen: Übergeordnet ist E.ON noch immer in einem mächtigen charttechnischen Aufwärtstrend. Die Aktie läuft seit Sommer entlang einer schwankenden, aber letztlich ... (Frank Holbaum)

