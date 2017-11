Liebe Leser,

Barrick Gold ist in der abgelaufenen Woche noch einmal schwächer gewesen als zuvor. Chartanalysten rechnen damit, dass die Aktie zumindest auf 10 Euro zurückfallen dürfte. Danach droht ein noch höherer Absturz, so die Meinung von charttechnischen Analysten. Im Detail: Die Aktie ist in einem übergeordneten, massiven Abwärtstrend. Seit Monaten gibt das Papier stetig ab. Nun ist es innerhalb von einer Woche noch einmal minimal unter die runde Marke von 12 Euro nach unten gegangen. ... (Frank Holbaum)

