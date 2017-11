Hmmm ... ist das absurd, arrogant oder anmaßend?Dass nun ausgerechnet sie über Millionengehälter reden will ist - sagen wir mal - zumindest überraschend.Aber ok, dann reden wir über Ihr Gehalt und Ihre Abfindung, Frau Hohmann-Dennhardt. Was wäre denn angemessen gewesen? 1, 5, 10 oder die von Ihnen kassierten 12,5 Millionen? Ich ahne, dass wir von ihr keine Antwort bekommen. Dieselskandal: VW-Chefaufräumerin spricht erstmals - WELT Christine Hohmann-Dennhardt sollte als Vorstandsmitglied bei VW den Dieselskandal aufarbeiten. Doch im Januar trat sie überraschend ab. Nun… WELT.DE

