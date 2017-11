Liebe Leser,

Infineon hat in der zweiten Wochenhälfte noch einem zulegen können, am Freitag standen allerdings leichte Kursverluste zu Buche. Dennoch dürfte die Aktie nach den überwiegend positiven Eindrücken ein Potenzial von zumindest 20 % eröffnet haben, so die Meinung der charttechnischen Experten. Denn: Die Kurse sind dabei, ein neues 15-Jahres-Hoch zu markieren. Dies ist bis dato bei 24,51 Euro angesiedelt und wurde am 6. November 2017 realisiert. Wenn erst einmal ein neues Top generiert ... (Frank Holbaum)

