FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Jamaika-Aus und die damit zunehmende politische Unsicherheit in Deutschland dürften den Dax zum Handelsstart belasten. Der Broker IG taxierte den Index rund dreieinhalb Stunden vor Eröffnung des Xetra-Handels mit 12 914 Punkten und damit 0,61 Prozent tiefer als zum Freitagsschluss. Damit dürfte der Dax seine Verluste der vergangenen Woche zum Handelsstart erst einmal ausbauen.

Mit der unsicheren politischen Lage kommt ein weiterer Risikofaktor für die Aktienmärkte dazu - diese hatten in den vergangenen Tagen nach der starken Rally in den Wochen zuvor ohnehin etwas an Boden verloren, da viele Investoren nervös geworden sind. Die spanende Frage ist jetzt, ob sich die Aktienmärkte jetzt erst einmal stabilisieren oder weiter nach unten gehen./zb

ISIN DE0008469008

AXC0031 2017-11-20/05:43