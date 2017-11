=== *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj 10:00 DE/Ex-BDI-Präsidenten Henkel, Rogowski und Weiss, Vorstellung der Initiative: "Exit from Brexit - A New Deal for Britain and the EU", Berlin 10:00 DE/Helaba, Konjunktur- und Kapitalmarktausblick 2018, Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht November *** 13:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rutte, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm *** - EU/Rat für Allgemeine Angelegenheiten, Abstimmung über künftigen Sitz der Europäischen Bankenaufsicht (EBA), Brüssel ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2017 23:29 ET (04:29 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.