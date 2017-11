FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 1. Dezember:

MONTAG, DEN 20. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Julius Bär Interim Management Statement TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Palo Alto Networks Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Handelsbilanz 10/17 08:00 D: Erzeugerpreise 10/17 12:00 D: Bundesbank Monatsbericht 11/17 14:00 PL: Industrieproduktion 10/17 14:00 PL: Einzelhandelsumsatz 10/17 16:00 USA: Frühindikator 10/17

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud Traud gibt einen Ausblick auf Konjunktur und Kapitalmärkte im Jahr 2018, Frankfurt 10:00 D: Kongress der Deutschen Energie-Agentur (dena) zu Energiewendegipfel in Zeiten von Koalitionsverhandlungen. (bis 21.11.) Mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD), Vattenfallvorsitzender Tuomo Hatakka 10:00 D: 5. Zeit-Kongress Logistik und Mobilität zum Auftakt der Messe Hypermotion, Frankfurt Themen: Digitalisierung, Disruption, Dekarbonisierung 11:00 D: Mediamarkt-Saturn: Erstes virtuelles Einkaufserlebnis für Elektronik Die Mediamarkt-Saturn-Gruppe informiert bei einem Pressegespräch über ihr neues Projekt "Virtual SATURN". Kunden sollen künftig Techniktrends in virtueller Realität ausprobieren und einkaufen können. 11:00 GB: OECD-Bericht zu Strategien gegen einen Fachkräftemangel in Großbritannien wird vorgelegt 13:00 D: Generalversammlung des Wirtschaftsbeirates Bayern Hauptredner sind BMW-Aufsichtsratschef Norbert Reithofer und Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). Seehofer will über Deutschland nach der Bundestagswahl sprechen, Reithofer über den Wirtschaftsstandort Deutschland. 15:30 D: ZEIT-Gespräch "Geld & Wirtschaft", u.a. mit der Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht D: Sitzung des BER-Sonderausschusses, Potsdam B: EU-Staaten entscheiden über den künftigen Standort von EU-Agenturen Die Arzneimittelagentur EMA und die Bankenaufsichtsbehörde EBA sollen wegen des Brexits aus London wegverlegt werden. Neben Deutschland bewerben sich auch fast alle anderen Länder als Standorte

DIENSTAG, DEN 21. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 D: Vapiano Q3-Zahlen (11:00 h Call) 08:00 D: Helaba Q3-Zahlen (11:00 h Call mit CFO) 08:00 GB: Easyjet Jahreszahlen 08:00 GB: Kingfisher Q3 Trading Update 08:00 IRL: CRH Q3 Trading Update

09:30 D: Uniper Pk zum Ergebnis der Prüfung des Übernahmeangebotes von Fortum

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprises Q4-Zahlen 22:05 USA: HP Inc Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Rheinmetall Capital Markets Day (bis 22.11.17) D: Innogy Investor Day D: Münchener Rück Investor Day I: Enel Capital Markets Day GB: Sage Jahreszahlen GB: Standard Chartered Investor Day N: Novo Nordisk Capital Markets Day USA: Analog Devices Q4-Zahlen USA: Medtronic Q2-Zahlen USA: Salesforce.com Q3-Zahlen USA: Dollar Tree Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR 05:30 J: All Industry Activity Index 09/17

10:00 E: Handelsbilanz 09/17 14:00 HU: Zentralbank Zinsentscheid 14:30 USA: CFNA-Index 10/17 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/17

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Aviation Symposium auf der Messe Hypermotion, Frankfurt mit Airline-Vertretern von Eurowings, Air Berlin, Lufthansa und Tuifly 09:30 D: 5. Denkanstoß der ING-DiBa zu Trends und Perspektiven des Immobilienmarktes sowie zu Entwicklungen auf dem Bankenmarkt u.a. mit Peer Steinbrück, Bundesminister a.D., Mainz 12:00 D: DIW Vorstellung des Jahresgutachtens 2017/2018 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), Berlin D: 9. VDI-Tagung "Der Fahrer im 21. Jahrhundert 2017" (bis 22.11.), Braunschweig Erörtert wird, woran Ingenieure und Psychologen aus Automobilindustrie, Forschung und Entwicklung in diesem Bereich aktuell arbeiten

MITTWOCH, DEN 22. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GB: Thomas Cook Jahreszahlen 10:00 D: TLG Immobilien ao Hauptversammlung 10:00 E: Endesa Update Strategieplan TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Thyssenkrupp AR-Sitzung D: Rheinmetall Capital Markets Day (bis 22.11.17) D: Talanx Capital Markets Day (bis 23.11.17) D: CTS Eventim Q3-Zahlen D: Tele Columbus Q3-Zahlen D: Varta Q3-Zahlen GB: Royal Unibrew Q3-Zahlen USA: Deere & Co Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 1 Mrd EUR

12:00 EU: EU-Kommission präsentiert voraussichtlich Konjunktur-Gutachten für 2018 13:30 GB: Britischer Finanzminister Philip Hammond legt Zahlen zum Haushalt vor 14:30 EU: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 10/17 (vorläufig) 14:30 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/17 (endgültig) 16:00 EU: Verbrauchervertrauen 11/17 (vorab) 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 1.11.17

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Pk Deutsche Bank: Kapitalmarktausblick 2018 mit Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, und Stefan Schneider, Chief German Economist Deutsche Bank Research 10:30 D: Jahres-Pk Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL), Ffm. 12:00 D: Jahres-Konferenz der Europäischen Versicherungsaufsicht Eiopa, Ffm.

DONNERSTAG, DEN 23. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Thyssenkrupp Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: KWS Saat Q1-Zahlen 07:30 F: Remy Cointreau Halbjahreszahlen 08:00 D: Deutsche Beteiligungs AG Jahreszahlen 08:00 GB: Centrica Q3 Trading Update

08:00 EU: Acea Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen 10/17

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE A: CA Immo Q3-Zahlen A: Schoeller-Bleckmann Q3-Zahlen D: Jenoptik Capital Markets Day

GB: HSBC Healthcare Conference u.a. mit Qiagen, Novo Nordisk S: Alfa Laval Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR 00:01 D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 11/17

08:00 D: BIP Q3/17 (endgültig) 08:00 D: Im- und Exporte Q3/17 08:45 F: Geschäftsklima 11/17 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und

Dienste 11/17 (1. Veröffentlichung) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/17 (1. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/17 (1. Veröffentlichung)

10:30 GB: BIP Q3/17 (endgültig) 15:00 B: Geschäftsklima 11/17

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Präsentation des Sondergutachtens des Sachverständigenrates für Umweltfragen zum Klimaschutz im Verkehrssektor, Berlin 11:00 D: Kolloquium des Instituts für Bank- und Finanzgeschichte: "Wege zu einem stabilen Finanzsystem" auf Einladung der Deutschen Bundesbank, u.a. mit den Bundesbank-Vorständen Carl-Ludwig Thiele und Andreas Dombret, Frankfurt 12:00 D: Kundgebung der Gewerkschaft IG Metall wegen geplanter Stahlfusion von Thyssenkrupp und Tata, Andernach D: "Euroconstruct"-Konferenz zur Baukonjunktur in Europa mit Beteiligung ifo-Institut, München

HINWEIS J/ USA: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 24. NOVEMBER 2017

TERMINE KONJUNKTUR 10:00 D: ifo-Geschäftsklima 11/17

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: Markit PMI Dienste 11/17 (1. Veröffentlichung) 18:00 F: Arbeitslosenzahlen 10/17 USA: Verkürzter Handel bis 19.00 Uhr / Anleihenmarkt bis 20.00 Uhr

MONTAG, DEN 27. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 L: Stabilus Bilanz-Pk 07:30 D: Delivery Hero Q3-Zahlen 11:00 D: Borussia Dortmund Hauptversammlung, Dortmund

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Deutsche Börse Eigenkapitalforum (bis 29.11.17), Frankfurt L: Aroundtown Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR 10:00 I: Verbrauchervertrauen 11/17 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/17

SONSTIGE TERMINE 13:00 D: Veranstaltung "Durchsetzung des Verbraucherrechts - Initiativen aus Brüssel und Berlin" der Europäischen Kommission und der Verbraucherzentrale Bundesverband EU: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

DIENSTAG, DEN 28. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE A: Immofinanz Q3-Zahlen

D: Deutsche Börse Eigenkapitalforum (bis 29.11.17), Frankfurt GB: Shell Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GB: Bank von England legt Ergebnis der Stresstests britischer Banken vor

08:45 F: Verbrauchervertrauen 11/17 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 10/17 10:00 EU: Geldmenge M3 10/17 11:00 EU: OECD Wirtschaftsausblick

13:00 D: GfK Verbrauchervertrauen 12/17 und Pk zum Weihnachtsgeschäft 2017

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/17 15:00 USA: FHFA-Index 09/17

15:15 USA: Fed-Präsident von New York, Dudley, hält Rede in New York 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/17

SONSTIGE TERMINE 09:00 F: Europäischer Pressetag des Stahlkonzerns ArcelorMittal, Paris Mit Konzern-Finanzchef und Europachef Aditya Mittal 10:00 D: DZ Bank Research Pressegespräch zum "Ausblick 2018", Frankfurt 11:00 D: Pressekonferenz der Spielwarenbranche, Nürnberg Zu der Veranstaltung laden unter anderem der Deutsche Verband der Spielwarenindustrie und der Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels ein.

MITTWOCH, DEN 29. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 D: Singulus ao Hauptversammlung, Frankfurt

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: Vienna Insurance Q3-Zahlen A: Kapsch TrafficCom AG Halbjahreszahlen D: Siemens Geschäftsbericht 2017 D: NordLB 9Monatszahlen

D: Deutsche Börse Eigenkapitalforum (bis 29.11.17), Frankfurt GB: GlaxoSmithKline Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR 08:45 F: BIP Q3/17 (2. Veröffentlichung) 08:45 F: Privater Verbrauch 10/17 09:00 D: Verbraucherpreise 11/17 Sachsen 09:00 E: Verbraucherpreise 11/17 (vorläufig) 10:00 D: Verbraucherpreise 11/17 Brandenburg, Hessen, Bayern 10:30 D: Verbraucherpreise 11/17 Nordrhein-Westfalen

11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 11/17 11:00 EU: Konjunkturklima 11/17 11:30 D: Anleihe Volumen: 3 Mrd EUR Laufzeit: 5 Jahre

14:00 D: Verbraucherpreise 11/17 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q3/17 (2. Schätzung) 14:30 USA: Privater Konsum Q3/17 (2. Schätzung) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Beige Book D: DIW-Konjunkturbarometer

D: Pk Bundesbank zu Finanzstabilitätsbericht 2017, Frankfurt

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Pk Julius Bär "Ausblick auf die Finanzmärkte erstes Halbjahr 2018" D: 71. Deutscher Betriebswirtschafter-Tag 2017 (bis 30.11.) zum Thema: Cross-Border M&A, Düsseldorf EU: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (bis 30.11.), Brüssel 11:30 D: Amazon Logistikzentrum gibt im Rahmen eines Photo und Video Days einen Rückblick auf die Entwicklungen der letzten fünf Jahre Außerdem geht es beim Internet-Versandhändler um die Vorbereitungen auf die Weihnachtssaison mit knapp 1400 festangestellten Mitarbeitern und bis zu 500 Saisonkräften, Pforzheim 12:00 D: Diskussionsveranstaltung Pro Generika zur Gesundheitspolitik und zur Arzneimittelversorgung, Berlin

DONNERSTAG, DEN 30. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 A: Strabag 9Monatszahlen 08:00 D: Rocket Internet Q3-Zahlen/CMD 08:00 GB: Go-Ahead Trading Update 14:00 NL: AkzoNobel ao Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CH: Credit Suisse Investor Day, London D: Capital Stage Q3-Zahlen N: Norsk Hydro Capital Markets Day USA: Lbrands Umsatz 11/17 USA: General Motors Business Update und Investor Meeting TERMINE KONJUNKTUR

00:50 J: Industrieproduktion 10/17 (vorläufig) 01:01 GB: GfK-Verbrauchervertrauen 11/17 02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/17

06:00 J: Wohnungsbaubeginne 10/17 07:45 CH: BIP Q3/17

08:45 F: Verbraucherpreise 11/17 (vorläufig)

09:00 A: BIP Q3/17 (endgültig) 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 11/17 10:00 PL: BIP Q3/17 (endgültig)

10:00 I: Arbeitslosenquote 10/17 (vorläufig) 11:00 EU: Arbeitslosenquote 10/17 11:00 I: Verbraucherpreise 11/17 (vorläufig)

11:00 EU: Verbraucherpreise 11/17 12:00 P: BIP Q3/17 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 10/17 15:00 B: BIP Q3/17 (endgültig) 15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 11/17

SONSTIGE TERMINE D: Vertreter der G20-Länder und OECD-Staaten beraten über Wege aus der

weltweiten Krise der Stahlbranche, Berlin 10:00 A: Halbjahrestreffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) Voraussichtlich wird das Öl-Kartell eine weitere Verlängerung des Produktionslimits beschließen. 11:00 D: Prozess im Streit um einen Apothekenautomaten des Arzneimittel-Versandhändlers DocMorris im Neckar-Odenwald-Kreis 12:00 D: OLG Hamm entscheidet über Beweisaufnahme im Fall der Klage des peruanischen Landwirts Saúl Lliuya gegen RWE, Hamm 17:00 D: Eröffnung des ersten InvestChile Büros in und für Europa, Frankfurt Chile hat in diesem Jahr begonnen, InvestChile-Büros in Asien, Europa und Nordamerika zu eröffnen, um den Investitionsstandort Chile zu fördern. 18:45 D: "Handelsblatt"-Forum Nutzfahrzeuge (bis 01.12.) mit VW-Vorstand Andreas Renschler, Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, München

FREITAG, DEN 1. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Kfz-Absatz 11/17 TERMINE KONJUNKTUR 00:30 J: Arbeitslosenquote 10/17

00:30 J: Verbraucherpreise 10/17, Tokio 11/17 01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig) 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 09:15 E: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig) 10:00 GR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig) 10:00 I: BIP Q3/17 (endgültig) 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 11/17 16:00 USA: Bauausgaben 10/17

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EU: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Irland EU: Moody's Ratingergebnis Schweden

EU: Fitch Ratingergebnis Belgien, Bulgarien EU: DBRS Ratingergebnis Zypern

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: "Handelsblatt"-Forum Nutzfahrzeuge mit VDA-Präsident Matthias

Wissmann, MAN-Chef Joachim Drees, Mercedes-Lkw-Chef Stefan Buchner, Iveco-Präsident Pierre Lahutte, Volvo-Vorstand Lars Stenqvist, Scania-Chef Henrik Henriksson, Bundesverband-Güterverkehr-Hauptgeschäftsführer Dirk Engelhardt, DB-Schenker-Vorstand Ewald Kaiser, UPS-Deutschland-Direktor Frank Sportolari u.a. D: Tuningmesse "Essen Motor Show" (bis 10.12.)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ. /bwi

