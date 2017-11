Daimler-, BMW- und Dt. Bank-Anleihen mit bis zu 5,50% Zinsen

Für selbst entscheidende Anleger, die sich nicht mit den minimalen Renditen festverzinslicher sicherer Veranlagungen, wie es beispielsweise Bundesanleihen sind, zufrieden geben wollen, führt kein Weg am Aktienmarkt vorbei. Strukturierte Anlageprodukte bieten gegenüber dem direkten Investment in eine Aktie oder einen Aktienindex den absoluten Mehrwert, dass sie auch bei stagnierenden oder nachgebenden Notierungen des Basiswertes positive Renditen ermöglichen. Als "Gegengeschäft" für diese Renditechancen akzeptieren Anleger ein limitiertes Gewinnpotenzial und das Bonitätsrisiko des Emittenten, der die Produkte anbietet.

Die derzeit zur Zeichnung angebotenen BLB-Aktien-Memory Express-Airbag-Anleihen auf die BMW-, ISIN: DE000BLB49L2, die Daimler- ISIN: DE000BLB49M0, und die Deutsche Bank-Aktie, ISIN: DE000BLB49N8 mit denen Anleger in maximal fünf Jahren mit 25-prozentigen Sicherheitspuffern Erträge von 4,30 Prozent (BMW) bis 5,50 Prozent (Deutsche Bank) erzielen können, zählen genau zu jenen Produkten, mit denen Privatanleger auch bei fallenden Aktienkursen zu überproportional hohen Renditen gelangen können. Am Beispiel der Anleihe auf die Daimler-Aktie soll die Funktionsweise dieser Anleihen veranschaulicht werden.

4,75% Bonuschance pro Jahr, 25% Schutz

Der Daimler-Schlusskurs vom 22.12.17 wird als Startkurs für die Anleihe fixiert. Bei 75 Prozent des Startkurses werden die Barriere und der Basispreis liegen. Wird der Startkurs beispielsweise bei 69 Euro ermittelt, dann errechnet sich ein Basispreis/Barriere bei 51,75 Euro. Die Airbag-Funktion sorgt dafür, dass sich ein Nominalwert von 1.000 Euro nicht vom Startkurs, sondern vom Basispreis ableitet. Somit wird sich ein Nennwert von 1.000 Euro bei dieser Anleihe auf (1.000:51,75)=19,32367 Daimler-Aktien beziehen. Bei einer Anleihe ohne Airbag erhielten Anleger im Falle der Aktienzuteilung nur (1.000:69)=14,49276 Aktien geliefert.

Nach jedem Laufzeitjahr wird der dann aktuelle Aktienkurs mit dem Startkurs und dem Basispreis verglichen. Notiert die Aktie an einem der Bewertungstage auf oder oberhalb des Startkurses, dann wird die Anleihe inklusive der Zinszahlung von 4,75 Prozent zurückbezahlt. Liegt der Kurs an einem der Stichtage zwischen dem Basispreis und dem Startkurs, dann wird nur der Zinskupon ausbezahlt. Falls die Aktie an einem der Bewertungstage unterhalb der Barriere notiert, fällt die Zinszahlung vorerst aus. Allerdings wird diese nachbezahlt, sobald der Aktienkurs an einem der folgenden Stichtage wieder oberhalb der Barriere notiert. Am Ende wird das Zertifikat mit dem Ausgabepreis und den ausständigen Zinszahlungen getilgt, wenn sich der Aktienkurs auf oder oberhalb des Basispreises befindet. Notiert die Aktie am finalen Bewertungstag (15.12.22) unterhalb der Barriere, dann erhalten Anleger je Nominalwert von 1.000 Euro 19 Daimler-Aktien geliefert. Der Gegenwert des Bruchstückanteils wird Anlegern gutgeschrieben.

Die Anleihen mit maximaler Laufzeit bis 22.12.22 können noch bis 19.12.17 gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die drei neuen Memory Express-Airbag-Anleihen ermöglichen in maximal fünf Jahren bei bis zu 25-prozentigen Kursrückgängen der Aktien Jahresbruttoerträge von 4,30 bis 5,50 Prozent.

Quelle: zertifikatereport.de