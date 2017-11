FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.11.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PVH XFRA US6936561009 PVH CORP. DL 1 0.032 EUR

XFRA XS0194093844 BCP FIN. 04/UND. FLR 0.004 %

VMC XFRA US9291601097 VULCAN MATERIALS CO DL 1 0.212 EUR

5AH XFRA US6984771062 PANHAND.OIL+GAS DL-,01666 0.034 EUR

PID XFRA US6933662057 PICO HLDGS INC. DL-,01 4.239 EUR

MAQ XFRA US5719032022 MARRIOTT INTL A DL-,01 0.280 EUR

LFS XFRA US5370081045 LITTELFUSE INC. DL-,01 0.314 EUR

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.161 EUR

KYSA XFRA US4881522084 KELLY SERVS INC. A DL 1 0.064 EUR

HSY XFRA US4278661081 HERSHEY CO. DL 1 0.556 EUR

HWI XFRA US4198701009 HAWAIIAN EL. IND. 0.263 EUR

DB5 XFRA US26483E1001 DUN+BRADSTREET (DEL.) DL1 0.426 EUR

DC7 XFRA US2547091080 DISCOVER FINL SRVCS DL-01 0.297 EUR

DST XFRA US2333261079 DST SYS INC. DL-,01 0.153 EUR

FG9 XFRA US19247A1007 COHEN + STEERS DL-,01 1.085 EUR

0UI XFRA US9107101027 UNIT.INS.HLDG.CO.DL-,0001 0.051 EUR

CLY XFRA US1311931042 CALLAWAY GOLF DL-,01 0.008 EUR

BG4 XFRA US0678061096 BARNES GRP INC. DL-,01 0.119 EUR

LIV XFRA US0528001094 AUTOLIV INC. DL-,01 0.509 EUR

SIA1 XFRA SG1V61937297 SINGAPORE AIRLINES O.N. 0.063 EUR

LIVS XFRA SE0000382335 AUTOLIV SDR/1 DL-,01 0.509 EUR

4GE XFRA MXP370841019 GRUPO MEXICO B 0.018 EUR

CMZ XFRA IL0010952641 CAMTEK LTD. 0.119 EUR

E3B XFRA FR0010221234 EUTELSAT COMMS EO 1 1.210 EUR

ZFS XFRA CA31660A1030 FIERA CAPITAL CORP. 0.120 EUR

CS6 XFRA CA1469001053 CASCADES INC. 0.027 EUR

NWS XFRA BMG668971101 NWS HLDGS HD 1 0.120 EUR

1S4 XFRA GB00BVVBC028 STERIS PLC LS-,10 0.263 EUR

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.093 EUR

AGH XFRA US01748X1028 ALLEGIANT TRAVEL DL-,001 0.593 EUR

DEH XFRA US24665A1034 DELEK US HLDGS INC.DL-,01 0.127 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.093 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.064 EUR

0PX XFRA PHY689911352 PHILEX MNG. CORP. PP 1 0.001 EUR

T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.170 EUR