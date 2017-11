Ein mit Spannung erwarteter Moment ist gekommen, als Tesla (WKN:A1CX3T) seinen elektrischen LKW bei einer Abendveranstaltung in Los Angeles vorstellte.



Jerome Guillen, Leiter von Teslas Truck-Programm, eröffnete das Event. In üblicher Tesla-Manier wurden mehrere silberne LKWs hereingefahren, die ein futuristisches Design aufwiesen. Tesla-CEO Elon Musk kam aus einem davon heraus und übernahmen die Präsentation. Er kündigte einige aufregende Statistiken an, bevor die Live-Stream-Übertragung unterbrochen wurde. Optimistische und beharrliche Zuschauer wurden nach einer längeren Zeit der Dunkelheit belohnt, als das Streaming wieder aufgenommen wurde.



Hier sind acht wichtige Dinge, die man über Teslas elektrischen LKW wissen sollte.

1. Reichweite von 500 Meilen bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...