Seit zwei Jahrzehnten fallen die Kosten für Wind- und Solarenergie wie ein Stein, was die Akzeptanz auf der ganzen Welt fördert. In den frühen 2000er Jahren war keine der beiden Energiequellen konkurrenzfähig mit fossilen Energieformen. Inzwischen ist das anders.



Aber es lässt sich nicht leugnen, dass das Tempo der Kostensenkungen bei den erneuerbaren Energien sinkt. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Industrie reift, was langfristig gut sein könnte.



Die Energiekosten sind um 67 % gesunken, aber die Low-Cost-Lösung hat sich in den letzten drei Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...