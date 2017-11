STARAMBA SE: Eigene Kryptowährung 'ROYALTY' revolutioniert die Lizenzindustrie

STARAMBA SE: Eigene Kryptowährung "ROYALTY" revolutioniert die Lizenzindustrie

Berlin, 20. November 2017

Die im General Standard notierte Staramba SE (XETRA: 99SC) hat die Ausgabe einer eigenen digitalen Währung für ihr Social VR-Netzwerk STARAMBA.spaces beschlossen. Mit der eigenen, auf Blockchain-Technologie basierenden Markenwährung "ROYALTY" kann die STARAMBA SE durch die extreme Skalierbarkeit der Umsätze vom erwarteten Wachstum der Virtual Reality (VR) profitieren.

Christian Daudert, CEO der Staramba SE, erwartet, dass ROYALTY zur globalen Positionierung von STARAMBA.spaces als Marktführer in der Virtual Reality beitragen wird: "ROYALTY ist aus drei Gründen eine wegweisende Innovation für unsere Kunden, Partner und Investoren:

1. Die disruptive Abrechnung über die ROYALTY-Blockchain ermöglicht es uns, die globale Lizenzindustrie zu revolutionieren. Dank der Blockchain-Technologie wird der gesamte Abrechnungsprozess stark vereinfacht, für alle Beteiligten transparent gestaltet und hilft Kosten in Millionenhöhe zu sparen.

2. Die Markenwährung ROYALTY kann genutzt werden, um exklusiven Content der Lizenzgeber wie auch die dazugehörigen Rechte für STARAMBA.spaces zu sichern. Gleichzeitig optimieren wir die Kundenbindung durch gezielte Loyalty-Angebote und nutzungsabhängige Aktionen.

3. Das zusätzliche Kapital durch die Ausgabe von bis zu 500 Mio. Token wird die zukünftige Finanzierung des Ausbaus von STARAMBA.spaces, dem weltweit ersten Social VR-Netzwerk mit lebensechten Avataren, beschleunigen."

Um langfristig eine funktionierende Währung und einen zusätzlichen Wert von ROYALTY insbesondere im Austausch für konkrete Produkte und Dienstleistungen auf STARAMBA.spaces sicherzustellen, wird ROYALTY über die Leondrino Exchange ausgegeben (sog. ILO). Ein an die Entwicklung von STARAMBA.spaces, die wachsende Zahl der Nutzer und das Handelsverhalten der Investoren skalierbares Token-Design wirkt der reinen Spekulation entgegen. Leondrino Exchange verfolgt die regulatorische Anerkennung der BaFin in Deutschland, SEC in den USA und FinMa in der Schweiz.

Die Einführung von ROYALTY soll schrittweise erfolgen. Der Start ist die Schaffung von bis zu 500 Mio. Token auf Basis der Blockchain-Technologie, die anschließend in Coins überführt werden. Ein Teil der Währungsmenge soll ausgewählten Investoren vorab zu Discount-Bedingungen angeboten werden. Das Ziel ist die Emission von ROYALTY nach der Freigabe zum öffentlichen Handel über die Leondrino-Plattform. Details zu Anwendungsfällen und zur Markteinführung von ROYALTY wird die Staramba SE am 28. November 2017 auf einer Pressekonferenz am Rande des Eigenkapitalforums in Frankfurt bekannt geben.

"ROYALTY öffnet einem weltweiten Launch von STARAMBA.spaces Tür und Tor. Dafür ist die Anerkennung der Token durch die Aufsichtsbehörden der Zielmärkte zum Start der öffentlichen Ausgabe und des Handelsbeginns ebenso wichtig für die Akzeptanz von ROYALTY bei Konsumenten und Investoren wie die Annahmeverpflichtung der Währung für eigene Produkte und Dienstleistungen. Daher planen wir auch kein Wandlungsrecht von Tokens und Coins auf Aktien der Staramba SE. ROYALTY ist als Währung, mit der bezahlt werden soll, ein Instrument, das sich unabhängig vom Aktienkurs entwickelt", betont Christian Daudert die Vorteile von ROYALTY.

Über Staramba Die Staramba SE in Berlin ist ein Vorreiter im Virtual Reality (VR)-Umfeld. Leuchtturm-Projekt ist die Entwicklung des weltweit ersten sozialen VR-Netzwerks STARAMBA.spaces: eine neue, virtuelle Welt, in der Fans mit internationalen Stars aus Sport, Musik und Entertainment hautnah interagieren können. Fotorealistische Avatare, die es in keiner anderen Plattform gibt, machen STARAMBA.spaces zum einzigartigen VR-Erlebnis. Des Weiteren entwickelt Staramba den Fotogrammetrie-Scanner 3D-INSTAGRAPH(R). Damit scannt der VR-Pionier Stars von namhaften Lizenzgebern und erstellt digitale, fotorealistische 3D-Modelle, die Staramba in der weltweit größten 3D-Datenbank speichert und über den eigenen Online-Shop vertreibt. Zu den Lizenzgebern zählen Spitzenteams des europäischen Fußballs wie die DFB-Elf, der FC Bayern München oder Real Madrid sowie Superstars der NFL und WWE. Aus Film und Musik vertreibt Staramba für UNIVERSAL, Bravado und viele weitere Brands Stars wie Elvis Presley, KISS und Rammstein mit lizenzierten Produkten. Zertifizierte Partner im In- und Ausland können mit dem 3D-INSTAGRAPH(R) jedermann scannen und personifizierte, fotorealistische 3D-Produkte anbieten. Die Staramba SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

