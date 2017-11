Bei der GxP German Properties AG handelt es sich um ein Immobilienunternehmen, das sich auf Büro- und Einzelhandelsobjekte in deutschen Metropolen und in ausgewählten Städten der zweiten Reihe (sogenannte B-Städte) spezialisiert. Die in Berlin beheimatete Gesellschaft setzt dabei im Einkauf bewusst auf Objekte mit Verbesserungspotenzial, z.B. durch Neuvermietung, und will über diese Wertschöpfungskomponente ihre Rendite erhöhen.

Nach drei Zukäufen im laufenden Jahr, von denen einer noch vor dem definitiven Closing steht, umfasst das Portfolio aktuell zwölf Objekte mit einer Gesamtmietfläche von 106 Tsd. qm und jährlichen Mieteinnahmen von 10,4 Mio. Euro. Die Immobilien sind im Durchschnitt zu 86 % vermietet und haben noch eine durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge von 3,9 Jahren. Der aktuelle Wert des Portfolios, dessen geographischer Schwerpunkt im Südwesten liegt, beträgt 164,1 Mio. Euro.

Der Net Asset Value (NAV) von GxP beläuft ...

