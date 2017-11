Den Freunden der italienischen Küche ist der Name Vapiano längst ein Begriff, gibt es doch in vielen deutschen Städten bereits eine oder mehrere Filialen der bekannten Restaurantkette. Seit dem IPO Ende Juni haben nun auch die Börsianer die Möglichkeit, am kommerziellen Werdegang des Hamburger Konzerns teilzuhaben. Die ersten Monate am Kapitalmarkt waren allerdings eher Magerkost, seit der Erstnotiz hat das Papier knapp 20 % an Wert verloren. Prüfen wir also, ob die fetten Jahre noch bevorstehen.

Bislang zumindest kann man dem Unternehmen eine lupenreine Erfolgsstory bescheinigen. Erst 2002 gegründet, haben inzwischen über 180 Vapiano-Filialen in 32 Ländern auf fünf Kontinenten ihre Pforten geöffnet, rund ein Drittel davon werden vom Konzern selbst betrieben, der Großteil aber auf Joint-Venture- oder Franchise-Basis. Die augenscheinlichste Besonderheit in den Restaurants: Der Gast hat nicht nur die Möglichkeit, sein Wunschgericht aus einer Vielzahl von Zutaten selbst zusammenzustellen, sondern kann auch noch beim Kochen an kleinen Zubereitungsstationen live zusehen und mitgestalten. Das kommt so gut an, dass sich inzwischen über 40 Mio. Gäste jährlich auf diese Weise bewirten lassen. Dabei stellt Deutschland mit 45 % der Konzernerlöse immer noch den wichtigsten Einzelmarkt dar, im übrigen Europa wurden aber 2016 mit 46 % erstmal mehr Einnahmen erwirtschaftet. Darüber hinaus ist Vapiano in kleinerem Umfang auch schon im "Rest der Welt", insbesondere in China und den USA, präsent.

Ähnlich rasant wie die Filialexpansion ist naturgemäß auch das Erlöswachstum verlaufen. In 2016, also keine 15 Jahre nach der Gründung, hatten die Hamburger bereits knapp 250 Mio. Euro Umsatz zu Buche stehen. Und im ersten Halbjahr 2017 kamen die Einnahmen im Vorjahresvergleich um weitere 41 % voran, was zum Großteil ...

