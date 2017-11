FOCUS: Jamaika-Gespräche im News-Ticker: Jamaika gescheitert: FDP lässt Gespräche platzen RWE - RWE hat Gespräche mit Enel wegen Innogy geführt: Reuters/Kreise ZAL - Zalando will 150.000 eigene Aktien über die Börse zurückkaufen KU2 - Kuka kürzt 250 Jobs - mit Systems 'nicht so zufrieden': Bericht HAB - HAMBORNER REIT AG erwirbt Nahversorgungszentren in Köln, Bonn und Düsseldorf PSM - ProSiebenSat.1: Ebeling verlässt das Unternehmen Ende Februar SIE - Im Streit um die Streichung Tausender Stellen und ganzer Standorte droht die IG Metall dem Siemens -Konzern nun mit Streik. "Sollte der Vorstand bei seinen Plänen bleiben, werden wir mit den uns als Gewerkschaft zur Verfügung stehenden Mitteln weitermachen", sagte Siemens-Aufsichtsrat und IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen...

