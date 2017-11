Der Mickey Mouse-Konzern passt sich den neuen Gegebenheiten an. Aus Film und Unterhaltung beginnt WALT DISNEY nun, seine Technik-Kompetenz via Internet auszuweiten. Die Präsenz im Internet nebst Streaming und dem gesamten Markt für Spiele, der zurzeit von NINTENDO etc. beherrscht wird, ist zu spannend, um hier auf einen Einsatz verzichten zu können. Es geht um die technische Verbindung des alten Geschäfts mit den neuen Perspektiven der nächsten Jahrzehnte. Was genau WALT DISNEY vorhat, wurde kürzlich angedeutet. Die Bodenbildung bei 80/83 $ war bereits eine Art Indikator und wir gehen sofort mit. Warum? WALT DISNEY kann mit seinem Know-how und seiner sehr hohen Nutzernähe in allen Varianten ein internationales Netzwerk aufbauen, in dem so gut wie alle Technologien der IT-Kommunkation zu bündeln sind. Dazu gehören Joint Ventures mit bestehenden Netzwerken und auch der Kauf kleinerer Spezialisten. Es wird das erste Beispiel dafür sein, wie einer der Großen der Vergangenheit seine Zukunft ausrichtet. Ergebnisse je Aktie oder Umsatzbewertungen spielen keine Rolle. Entscheidend ist, wie der Markt es sieht und die neue WALT DISNEY-Story spielt.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 46 vom 18.11.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info