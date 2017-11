Volkswagen investiert in die Zukunft. Und zwar kräftig. Der Autobauer wird von 2018 bis 2022 weltweit rund 22,8 Milliarden Euro in neue Modelle, die Fertigung und die weitere Ausrichtung auf Elektromobilität stecken."Mit dem jetzt beschlossenen Investitionspaket bringen wir die größte Produkt- und Technologie¬offensive in der Geschichte der Marke entscheidend voran. Es ist unser Ziel, Volkswagen nachhaltig an der Spitze der Volumensegmente zu positionieren und eine führende Stellung in der Elektromobilität einzunehmen", so Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender der Marke Volkswagen in einer Pressemeldung.

