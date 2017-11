Deutschland feiert sich selbst und wird gefeiert. Kann das noch lange gutgehen und was kommt da auf Anleger zu? Schwierige Fragen, denen ich im Folgenden etwas nachspüren möchte.

Deutschlands Sendungsbewusstsein

Unser mehr und mehr liebgewonnener Außenminister Siegmar Gabriel setzt sich derzeit darüber hinweg, dass seine offizielle Ministerzeit eigentlich schon vorüber ist und er die Geschäfte nur noch auf das Notwendigste beschränken sollte. Stattdessen nutzt er die Hängepartie der Koalitionsbildung und startet den großen Endspurt.



Zum einen erinnerte er am 18.11. zur Emdener Ausstellung ?The American Dream? daran, dass die USA über mehrere Jahrhunderte ein Licht der Hoffnung für viele hierzulande darstellten (der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...