Viele Investoren halten US-Aktien für überbewertet. Die aktuellen Höchststände senken die Wahrscheinlichkeit für große Wertgewinne an der Börse in den kommenden Jahren. Investoren scheint das noch nicht zu stören, solange die Prognosen positiv sind.

Die Kursrallye in den USA nahm mit der Wahl von US-Präsident Donald Trump richtig Fahrt auf - und sie scheint nicht zu stoppen. Der Grund für den hohen Optimismus der Investoren liegt aktuell in den positiven Wirtschaftsprognosen für die USA und einer niedrigen Inflationserwartung. Doch nach den enormen Gewinnen des S&P 500 und des Dow Jones Industrial Average sieht die Mehrheit der Analysten keine großen Kursgewinne mehr für US-Aktien in den kommenden Jahren. Investmentbank Goldman Sachs zufolge waren S&P 500 Aktien, gemessen am zukünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,5 im Vergleich zum historischen Durchschnitt von 12,8, nur selten so teuer wie jetzt.

