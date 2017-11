DJ Advantage Lithium: Projektbesuch: Wieso Advantage ein Übernahmeziel ist

DGAP-Media / 2017-11-20 / 08:40 *Projektbesuch: Wieso Advantage ein Übernahmeziel ist* Die Experten rund um Minenanalyst Nicholas Hornung reisten nach Argentinien, um sich im Rahmen einer Analystentour das riesige Projekt Cauchari (Joint Venture mit Orocobre) von Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] und das Olaroz Projekt von Orocobre (WKN A0M61S) [2] vor Ort anzusehen. Mit von der Partie waren nicht nur namhafte Analysten von Großbanken, sondern auch ein Team der weltbekannten Fondgesellschaft BlackRock, welche reges Interesse an beiden Projekten zeigten. *Insider während des Site-Visit mit weiteren Insiderkäufen!* Wir hatten bei unserem Site-Visit die Möglichkeit, uns ausführlich mit dem Geologen Miguel Peral und CEO David Sidoo zu unterhalten und einige sehr interessante Informationen bekommen, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten - denn die aktuellen Entwicklungen sind geradezu sensationell! Daher verwundert es nicht, dass sich 47 % aller Aktien von Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [3] im Besitz des Managements und Insidern befindet und in den vergangenen Tagen einige Insiderkäufe zu verzeichnen waren (LINK) [4]. Durch das mit Orocobre (35 % Beteiligung an Advantage) und den Insidern vereinbarte Lock-Up Agreement sind alle diese Aktien gesperrt und können in einem Zeitraum von 16 Monaten auch nicht am Markt verkauft werden. *Bis zu 4 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat an Reserven erwartet!* Geologe Miguel Peral, welcher zuvor in leitender Position bei Orocobre tätig war, besitzt ebenfalls über 9 Mio. Aktien von Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1]. Er rechnet bei der Ressourcenschätzung, welche Anfang 2018 bekannt gegeben werden soll, dass zwischen 3 und 4 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat möglich sein sollten. Dies wäre ein sensationeller Erfolg! Allein diese Tatsache würde aus dem Stand mindestens eine Verdopplung, wenn nicht sogar eine Verdreifachung des Aktienkurses bedeuten! Aufgrund der zuletzt äußerst erfolgreichen Ergebnisse von gleich zwei Bohrungen mit 635 mg/l Lithium und 619 mg/l Lithium, haben sich seine bisherigen Erwartungen von 1,5 - 2 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat auf 3 bis 4 Mio. Tonnen nahezu verdoppelt. Aktuell hat Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] gerade mal eine Marktkapitalisierung von 100 Mio. EUR, Lithium Americas (WKN A2H65X) [5] hat hingegen mit 8 Mio. Tonnen Reserven Lithiumcarbonat bereits eine Bewertung von 682 Mio. EUR. Sie sehen es ist nicht aus der Luft gegriffen, dass bei einer Ressourcenschätzung von bis zu 4 Mio. Tonnen eine Marktkapitalisierung von 300 oder 400 Mio. EUR ohne Weiteres gerechtfertigt ist. Wir rechnen bereits im Vorfeld der Bekanntgabe der Ressourcenschätzung mit einem steilen Anstieg des Aktienkurses. Wie wichtig es ist sich rechtzeitig zu positionieren, zeigt unsere letzte Empfehlung Millennial Lithium (WKN A2AMUE) [6]. Das Unternehmen befindet sich aktuell kurz vor Bekanntgabe der Ressourcenschätzung und der Kurs ist seit unserer Erstempfehlung (LINK) [7] bereits um mehr als 180 % gestiegen. Bei Advantage Lithium erwarten wir deutlich mehr Aufholpotenzial in den kommenden Wochen und Monaten! *Lithium Americas unter Zugzwang, wann kommt die Übernahme?* Wie nahe das Cauchari Projekt unseres Top-Picks Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] an dem Projektgebiet von Lithium Americas (WKN A2H65X) [5] liegt, verdeutlicht das folgende Bild (LINK). Das Bohrloch CAU16, welches hervorragende Ergebnisse von 619 mg/l Lithium lieferte, befindet sich keine 200 Meter entfernt von gleich mehreren Bohrungen des Branchenplayer Lithium Americas (682 Mio. EUR Marktkapitalisierung). Da Advantage Lithium denselben Salzsee, wie der Branchenplayer Lithium Americas, anzapft, sind wir nach diesen Eindrücken vor Ort der Überzeugung, dass früher oder später ein Übernahmeangebot oder eine strategische Beteiligung an Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] sehr realistisch ist, denn Lithium Americas (WKN A2H65X) [5] kann es sich nicht erlauben, dass ein anderes Unternehmen, welches auf dem gleichen Salzsee aktiv ist, die wertvollen Reserven des Unternehmens anzapft! Die aktuelle Marktkapitalisierung von Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] beträgt derzeit 100 Mio. EUR. Das Unternehmen hat einen komfortablen Cashbestand von über 12 Mio. Dollar und ist in den kommenden 24 Monaten auf keine Kapitalerhöhungen angewiesen, deshalb sind wir der Ansicht, dass eine strategische Beteiligung oder gar eine Übernahme zu einem deutlich höheren Kurs stattfinden wird. *Voraussichtliche Produktionskosten äußerst niedrig - mit die günstigsten der Welt!* Die Scoping Study (Wirtschaftlichkeitsstudie) ist ebenfalls in Arbeit und nach den Hochrechnungen von Miguel Peral sollten aufgrund der hervorragenden Infrastruktur und der exzellenten geologischen Voraussetzung des Salars, Produktionskosten von gerade einmal 2.500 USD pro Tonne Lithiumcarbonat sehr realistisch sein, denn der direkte Projektnachbar Lithium Americas (WKN A2H65X) [5] hat bereits eine Feasibility Study (endgültige Wirtschaftlichkeitsstudie) vorgelegt, welche mit 2.400 USD pro Tonne Lithiumcarbonat Produktionskosten, eines der günstigsten und rentabelsten Lithiumprojekte weltweit sein wird! Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] wäre somit einer der weltweit kostengünstigsten Produzenten! Der aktuelle Preis für eine Tonne Lithiumcarbonat liegt derzeit bei ca. 15.000 USD pro Tonne - eine sensationelle Marge von 600 %! Man arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Ressourcenschätzung und der Scoping Study (Wirtschaftlichkeitsstudie), hier liegt man voll im Zeitplan. In den nächsten Wochen ist daher einiges an Newsflow zu erwarten - wir erwarten bereits vor Veröffentlichung der Meilensteine (Ressourcenschätzung/Scoping Study) einen steilen Kursanstieg Richtung 2,00 EUR! Die nächsten Ergebnisse des umfangreichen, bislang höchst erfolgreichen Bohrprogramms sollen bereits in den kommenden zwei Wochen eintreffen. Wir stehen in engem Kontakt mit dem Management rund um CEO David Sidoo und erwarten auch für die kommenden Wochen weitere Updates und bedeutenden Newsflow, die den Aktienkurs von Advantage Lihtium (WKN A2AQ6C) [3] weiter beflügeln sollten. *Fazit* Advantage Lihtium (WKN A2AQ6C) [3] kann vor Ort auf eine hervorragende Infrastruktur zurück greifen. Dies ist insoweit sehr wichtig, da die meisten Lithium Projekte sehr abgelegen (meist mehrere 100 Kilometer) von jeglicher Infrastruktur sind. Die riesige Aufbereitungsanlage von Orocobre (WKN A0M61S) [2] befindet sich nur 10 Kilometer entfernt. Von dort aus hat man Zugriff auf die örtliche Wasserversorgung, zu einem Starkstromnetz und einer Gaspipeline, dies sind sehr wichtige Faktoren für eine spätere kostengünstige Produktion. Vermutlich werden es von 20 Lithiumprojekten in fünf Jahren nur ein oder zwei in die Produktion geschafft haben. Die Aktien der Gewinner werden sich dann vervielfacht haben, wir sind fest davon überzeugt, dass Advantage Lihtium (WKN A2AQ6C) [3] zu den Gewinnern gehört, da alle Parameter einer erfolgreichen Unternehmung erfüllt sind! Die Reise nach Argentinien hat viele neue, sehr interessante Erkenntnisse gebracht und uns in unserer Meinung weiter gefestigt, dass Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1]mit Volldampf in Richtung Produktion durchstarten wird. Die vielleicht wichtigste Tatsache ist, dass es vor allem um die Kenntnis der lokalen Gegebenheiten geht. Und zwar sowohl was die Qualität der Projekte als auch was die lokale Vernetzung betrifft. Wer hier nicht optimal aufgestellt ist, wird es sehr schwer haben. Advantage hat indes, dank Miguel Peral, einen Top-Geologen, der äußerst gut verdrahtet ist und mit David Sidoo einen optimalen Zugang zum Kapitalmarkt. Die Voraussetzungen könnten kaum besser sein. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Advantage Lithium 2017-11-20

Suite 1305, 1090 W. Georgia Street V6E 3V7 Vancouver Kanada Telefon: +1 604 343 3760 E-Mail: info@advantagelithium.com Internet: www.advantagelithium.com ISIN: CA00782P1080 WKN: A2AQ6C

