Bad Marienberg - Die AGRARIUS AG (ISIN DE000A2BPL90/ WKN A2BPL9) berichtet über die Ergebnisse der Erntesaison 2017, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Aufgrund der gegenüber dem Erntejahr 2016 ungünstigeren klimatischen Bedingungen lagen die Ernteergebnisse unterhalb der Planungen der Gesellschaft. Nach aktuellem Vermarktungsstand schlug sich dies insbesondere in einem gegenüber dem Vorjahr rückläufigen Flächenumsatz pro Hektar von voraussichtlich rund 940 EUR (2016: 1.124 EUR, 2015: 868 EUR) nieder. Im Bewirtschaftungszyklus 2016/2017 wurden Winterweizen (1.561 Hektar), Körnermais (1.017 Hektar), Winterraps (1.200 Hektar), Wintergerste (212 Hektar), Sonnenblumen (446 Hektar), Sojabohnen (532 Hektar) sowie Kürbis (170 Hektar) auf einer Gesamtfläche von 5.138 Hektar (Vorjahr: 5.005 Hektar) angebaut. Die gesamte Erntemenge beläuft sich auf 24.197 Tonnen (Vorjahr: 31.142 Tonnen).

Den vollständigen Artikel lesen ...