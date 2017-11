Die Koalitionsverhandlungen sind gescheitert. Das geht auch am deutschen Aktienmarkt nicht spurlos vorbei. Vor allem die Versorger rücken in den Mittelpunkt. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt gibt Korrespondentin Johanna Claar außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.