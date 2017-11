Nach zwei Jahren rückläufiger Umsätze rechnet Cisco im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres mit einer Rückkehr zum Wachstum, obwohl es durch die Umstellung auf Abonnementprodukte zu Problemen gekommen war.



Der Netzwerk-Hardware-Anbieter Cisco Systems (WKN:878841) meldete nach dem Börsenschluss am 15. November die Ergebnisse des ersten Quartals. Während der Umsatz im achten Quartal in Folge rückläufig war, konnte Cisco im zweiten Quartal wieder wachsen. Die Umstellung hin zu Abonnementprodukten führt zwar immer noch zu rückläufigen Umsätzen, aber das Unternehmen geht davon aus, dass man diese Probleme überwinden kann.

Die nackten Zahlen



DATENQUELLE: CISCO SYSTEMS.

Was geschah mit Cisco Systems in diesem Quartal?

Cisco hat seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...