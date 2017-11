Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Prudential auf "Buy" mit einem Kursziel von 2040 Pence belassen. Mit der jüngsten Investorenveranstaltung des britischen Versicherers richte sich der Fokus wieder auf das asiatische Geschäft, schrieb Analyst Ravi Tanna in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieses scheine für das Wachstum des Unternehmens an Bedeutung zu gewinnen. Tanna traut Prudential mittelfristig weiterhin ein im Branchenvergleich überdurchschnittliches Wachstum zu./gl/zb Datum der Analyse: 17.11.2017

ISIN: GB0007099541