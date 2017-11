Es geht rund im Depot von TSI USA. Zwei neue Aktien finden in dieser Ausgabe ihren Weg in das Portfolio. Bei einem Wert handelt es sich um die Aktie eines Unternehmens, welches bereits sehr früh auf die Kryptowährung Bitcoin vertraute, bei dem anderen um einen Fintech-Konzern aus China. Beide Aktien überzeugen mit sehr hohen TSI-Werten und Momentumcharts wie aus dem Bilderbuch. In den kommenden Wochen dürfte hier die Musik spielen. Außerdem: Wie geht es an den Märkten in den nächsten Wochen weiter? Kommt die Jahresendrallye oder muss gar mit einem Crash gerechnet werden? Die Frage beantwortet unser Fundamentalbarometer.

Den vollständigen Artikel lesen ...