Frankfurt - Mitte der letzten Woche ging es an den europäischen Aktienmärkten deutlich nach unten, so die Experten von Union Investment. Als Hauptursache seien von Händlern Verkäufe von außerhalb des Euroraums ansässigen Investoren genannt worden. Diese hätten in diesem Jahr neben Kurs- auch Währungsgewinne aufgrund des festeren Euro erzielt und nähmen nun Gewinne mit.

