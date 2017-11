London (ots/PRNewswire) -



Newsroom AI, ein Technologieunternehmen mit Sitz in London, kündigte heute die Einführung eines Produkts an, mit dem Nachrichtenherausgeber ihre mobilen Web-Eigenschaften so umformatieren können, dass sie eine viel schnellere und zutiefst individualisierte Erfahrung für ihre Benutzer erzeugen können.



Newsroom AI fungiert als Plattform für die Bereitstellung digitaler Erlebnisse, wobei Content Management Systeme effektiv vom benutzerorientierten Erlebnis getrennt werden. Die Plattform ermöglicht es den Herausgebern, von einem universellen Broadcast-Modell abzuweichen und auf Algorithmen basierende Bereitstellungsmodelle zu übernehmen, die vor über 10 Jahren von Facebook eingeführt wurden.



"Mit über 40 Minuten, die jeder Benutzer täglich damit verbringt, erhält Facebook eine unverhältnismäßig höhere Bindungsquote, während digitale Herausgeber sich um die 1-Minuten-Marke herum abmühen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dies zu ändern", erklärte Mihai Fanache, Gründer und CEO von Newsroom AI.



Das Unternehmen hat die Technologie seit über 10 Monaten mit einer Vielzahl von digitalen Herausgebern getestet. Das Ergebnis war eine 400%-ige Zunahme der Zeit, die auf der jeweiligen Website verbracht wurde, sowie eine sechsfache Erhöhung des durchschnittlichen Umsatzes pro Benutzer (ARPU, Average Revenue Per User). Die Plattform trägt der steigenden Nachfrage der Benutzer nach inhaltlicher Vielfalt Rechnung, die hauptsächlich auf der Nutzung sozialer Medien beruht, und setzt dazu ein integriertes Austauschmodul ein, mit dem Redaktionsteams Inhalte sofort mit gleichgesinnten Herausgebern austauschen können.



"Mit einer einfachen RSS-Integration helfen wir Herausgebern dabei, bei der Abdeckung von Themen, die nicht innerhalb des Kompetenzbereichs ihres Newsrooms liegen, Ressourcen einzusparen, wie zum Beispiel für Lokal- und Börsennachrichten, oder sie können eine Verteilerplattform für unabhängige Journalisten oder spezialisierte Blogger werden", fügte Fanache hinzu. Die Plattform setzt maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung ein, um für jeden Benutzer eine einmalige Inhaltserfahrung zu schaffen, indem ihre Newsfeeds im Hintergrund basierend auf früher konsumiertem Inhalt, der Geolokalisieung, der Tageszeit oder geäußertem Interesse individualisiert werden.



Herausgeber können jetzt jede Produktentscheidung, die sie machen, mit Daten hinterlegen, und haben die Möglichkeit für A/B-Tests der Seitenlayouts, der Artikelüberschriften oder der Mischung von Inhaltsempfehlungen unterhalb jeden Bereichs auf ihrer Website. Damit werden Produktentwicklungszyklen von Monaten auf weniger als 48 Stunden verkürzt. Newsroom AI führt die reichhaltige Funktionalität ein, die bisher mobilen Apps vorbehalten waren, wie beispielsweise Wischen zwischen Abschnitten und Artikeln oder sofortiges Laden von Artikelseiten.



Das Produkt wird mit einer einzigen Codezeile integriert und die Preise beginnen bei 899 USD/Monat für kleine und mittelgroße Herausgeber. Falls Sie weitere Fragen haben, besuchen Sie www.nws.ai.



Ressourcen:



YouTube-Video: https://www.youtube.com/watch?v=bDd50fMfKSA



OTS: The Newsroom newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128704 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128704.rss2



Pressekontakt: Für weitere Pressanfragen wenden Sie sich bitte an pressroom@thenewsroom.io Mihai Fanache +(40) 724204862 mihai.fanache@chargeads.com pressroom@nws.ai