FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern RWE prüft einem Agenturbericht zufolge einen Verkauf von Anteilen seiner Ökostromtochter Innogy. RWE checke die Möglichkeiten am Markt, sagten Informanten zu Reuters. Interesse an Innogy-Anteilen habe der italienische Versorger Enel. RWE hält noch knapp 77 Prozent an Innogy, die am Markt rund 16,8 Milliarden Euro wert sind.

Eine Sprecherin von RWE sagte, dass der Konzern Marktgerüchte nicht kommentiere. Eine Innogy-Sprecherin wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Bei Enel war kurzfristig niemand für einen Kommentar zu erreichen.

Dem Bericht zufolge könnte Enel über seine spanische Tochter Endesa Innogy-Anteile erwerben. Zu Reuters sagte eine Enel-Sprecherin, dass der Konzern immer wieder von Banken Vorschläge erhalte, was aber nicht bedeute, dass Enel interessiert sei und Gespräche führe.

Innogy gilt mit seinen Geschäften aus Erneuerbarer Energie, Strom- und Gasnetzen und dem Vertrieb als begehrtes Übernahmeziel in Europa. Der größte italienische Versorger Enel will in den Bereichen wachsen. Im Distributionsgeschäft sei Wachstum nur durch Fusionen und Übernahmen möglich, hatte Vorstandschef Francesco Starace kürzlich gesagt.

November 20, 2017

