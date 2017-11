Liebe Leser,

SAP konnte zum Ausklang der letzten Woche das gute charttechnische Gesamtbild insgesamt bestätigen. Dennoch sehen Chartanalysten bestimmte Risiken, die ein Abwärtspotenzial von gut 10 % mit sich bringen könnten. Konkret: Die Aktie hat am Freitag Schlusskurse von knapp über 96 Euro erreicht. Damit setzte sich der charttechnisch gültige mittelfristige Aufwärtstrend letztlich weiter fort. Die Aktie befindet sich seit einigen Wochen auf dem Weg in Richtung 100 Euro. Am 29. August ... (Frank Holbaum)

