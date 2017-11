Stadtlohn - Die Bullen konnten beim Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) am Freitag ihre Chance nicht nutzen und nachdem sie unter die 23.405 gefallen sind, übernahmen die Bären und setzten das Tagestief an die 23.351, so die Experten von "day-trading-live.de". Tageshoch/ Tagestief/ Range: 17.11.2017/ 23.464/ 23.351/ 113 Vortag: 23.486/ 23.267/ 219 Abgleich der Range: erwartet/ Ist: Hoch: 23.514/ 23.464 Tief: 23.405/ 23.351 Chartcheck: Die Bullen schienen am Donnerstag wieder den Markt zu übernehmen, dies habe am Freitag nicht bestätigt werden können.

