EUR/USD Analyse vor Draghi: Der jüngste bullishe Ausbruch währte nur kurz und genau deshalb möchte ich in der heutigen EUR/USD Prognose die in meinen Augen sinnvollen Testlevels hervorheben, die als Startpunkt eines weiteren Short-Schub dienen könnten. Alles im Kontext einiger wahrscheinlich wichtiger, noch nicht abgearbeiteter Widerstände im Tageschart. Also hoch und runter und ein bisschen Chaos? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...