DAX mit Endjahresrallye – Warum es hier besonders spannend wird

DAX mit Support bei 12.900 – Was machen die US-Märkte. Die vorige Woche war wieder einmal besonders spannend. Die von uns erwartete Korrektur in Richtung 13.000 Punkte im DAX ist nun endlich da. Nun hängt viel davon ab, ob die Bullen ab hier wieder aktiv werden, oder ob wir diese Unterstützungsebene brechen. In den USA ist die Rallye hingegen noch immer voll im Gange und die Indizes zeigen uns weiterhin ein solides und positives Bild. Kommt es gar zu einer schönen Endjahresrallye? Interessant ist derzeit vor allem auch der Blick auf die Edelmetalle Gold und Silber. Hier blicken wir heute in unserer Videoanalyse genauer auf die Charts und erörtern mögliche Kaufzonnen. Weitere Videos, Analysen, so wir Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform www.ratgeberGELD.at .