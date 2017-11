Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Societe Generale auf "Overweight" belassen. Insgesamt dürften die Erträge der globalen Investmentbanken im Schlussquartal sowohl im Jahres- als auch im Quartalsvergleich gesunken sein, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Goldman Sachs ist sein "Top Pick". Danach folgen Morgan Stanley, die Credit Suisse, UBS, Barclays, Societe Generale, BNP Paribas und am Schluss die Deutsche Bank./ajx/bek Datum der Analyse: 20.11.2017

ISIN: FR0000130809