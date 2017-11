Basel (ots) -



Die beliebten Kaffeekapseln La Mocca, die in jede

Nespresso®*-Maschine passen, sind ab heute auch unter Naturaplan in

Bio-Suisse-Qualität erhältlich. Es sind die ersten Kaffeekapseln der

Schweiz, welche die strengen Auflagen von Bio Suisse erfüllen. Wie

das bisherige La-Mocca-Sortiment ist auch der neue Kaffee mit dem

Fairtrade-Gütesiegel von Max Havelaar ausgezeichnet. Coop baut damit

ihre Stellung als führende Anbieterin von biologischem und fair

gehandeltem Kaffee weiter aus.



Kapselkaffee ist praktisch und bei den Schweizerinnen und

Schweizern sehr beliebt. Am weitesten verbreitet sind

Nespresso®*-Maschinen und das Angebot an passenden Kapseln ist gross.

Kaffeeliebhaber, die gerne Kapselkaffee trinken, haben bisher aber

vergeblich nach Bio-Suisse-zertifizierten Kapseln gesucht. Mit dem

neuen Naturaplan-La-Mocca-Kaffee in Knospe-Qualität ist damit jetzt

Schluss.



Bio-Anbau im Hochland von Chiapas



Der hochwertige Bio-Kaffee wird von Kleinbauern im Hochland von

Chiapas in Mexiko und in Peru angebaut. Die Bauern haben sich zu

Kooperativen zusammengeschlossen und verzichten nicht nur auf

sämtliche chemisch-synthetische Düngemittel, sondern setzen sich auch

gemeinsam für die Förderung der Biodiversität ein. Die Projekte sind

auch ein Fairtrade-Paradebeispiel: Die Bauern investieren das, was

sie gemeinsam erwirtschaften, direkt in die nachhaltige Entwicklung

ihres Umfeldes. So konnten die Bauern mit Hilfe der Fairtrade-Prämie

unter anderem einen eigenen Kindergarten für ihren Nachwuchs

einrichten.



Reichhaltige Vielfalt für jeden Geschmack



Kaffeetrinker mit einer Vorliebe für starken Espresso kommen mit

dem neuen Naturaplan La-Mocca-Kaffee ebenso auf ihre Kosten wie

Geniesser von harmonischem Lungo. Die neuen Kapseln sind ab sofort in

den vier Variationen Espresso, Espresso Forte, Lungo und Lungo Forte

in Coop-Supermärkten, Coop-City-Warenhäusern und online bei Coop@home

erhältlich. Und der nachhaltige Kaffee hat auch einen äusserst fairen

Preis: Die 10er-Packung kostet 4.20 Franken.



Sehr gute Ökobilanz



Eine Tasse La-Mocca-Kapselkaffee weist sowohl im Vergleich zu

anderen Kapselsystemen als auch im Vergleich zu kapsellosen

Kaffeesystemen eine sehr gute Ökobilanz auf.



Weitere Informationen zur Ökobilanz finden Sie unter

www.taten-statt-worte.ch/353



* Nespresso ist eine eingetragene Marke der Société des Produits

Nestlé S.A., Vevey.



