Die Deutsche Bank hat das Kursziel für HeidelbergCement von 98,00 auf 104,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Zementherstellers blieben neben denen von Saint-Gobain ihr bevorzugter Titel im Bausektor, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Dem neuen Kursziel lägen höhere Ergebnisprognosen und eine Verschiebung des Bewertungszeitraums in die Zukunft zugrunde./bek/gl Datum der Analyse: 17.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0035 2017-11-20/10:57

ISIN: DE0006047004