Vor etwas mehr als zwei Wochen, gab der Chef von JPMorgan Chase (WKN:850628) eine seltene Warnung zum Zustand der Börse heraus und erklärte den Analysten bei Keefe, Bruyette und Woods, dass die Bank eine schmerzhafte Marktkorrektur in naher Zukunft erwarte.



Daniel Pinto sagt das nicht einfach nur so. JP Morgan Chase bereitet sich entsprechend darauf vor und agiert konservativ.



Pinto ist besorgt über die Selbstgefälligkeit in den Märkten. Du bekommst ein Gefühl dafür, wenn du dir den S&P Volatility Index der nächsten 30 Tage einmal genauer ansiehst. Ein höherer Wert deutet hierbei eine höhere Volatilität an.



Der durchschnittliche tägliche Schlusskurs dieses Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...