20.11.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Pankl (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Am Abend des 17.11.2017 kam es bei Pankl in Kapfenberg zu einem Brand in einem kleinen Nebenraum der Schmiedetechnik. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Nach derzeitigem Stand dürfte es zu einem Defekt bei der Staubabsaugung gekommen sein. Durch das schnelle und vorbildliche Eingreifen unserer Mitarbeiter und der Sicherheitskräfte konnten jedoch größere Schäden verhindert werden. Beschädigt wurden lediglich vier manuelle Schleifarbeitsplätze, zwei...

